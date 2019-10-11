رياضة | رد فعل مثير من كلوب على ترشيحه لتدريب منتخب ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل مثير من كلوب على ترشيحه لتدريب منتخب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الرد على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقترابه من تدريب تدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف.

وقال كلوب في تصريحات لإحدى المجلات الألمانية: "لا أرغب في تولى المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أجزم 100% بأنني الشخص المناسب لتولى هذه المهمة".

وتابع كلوب:" لن أتولى مهمة تدريب منتخب ألمانيا حاليا، ولكن من المحتمل أن يكون فيما بعد".