رياضة | الأهلي يعدل عقد لاعبه بعد رفض إغراءات النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعدل عقد لاعبه بعد رفض إغراءات النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعديل عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس الإدارة بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، تقديرا لما يقدمه مع الفريق من مستوى مميز، وكان أحد أهم الأسباب في الفوز بلقبي الدوري العام وكأس السوبر المصري.

جاء ذلك بعد رفض النادي فكرة رحيل الشناوي لنادي النصر السعودي، رغم الإغراءات الماضية، وحصول الحارس على وعد من مدير الكرة بتعديل عقده.

كان النادي الأهلي، أشاد بحارسه الدولي خلال مراسم تسليم بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس واصفا إياه بملك "الكلين شيت".

وتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس درع الدوري في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة بعدما توج بالقب الموسم الماضي للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه .

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ونستعرض أبرز أرقام الأهلي في بطولة الدوري الموسم الماضي على النحو التالي :

جاء الأهلي كأقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا فقط على مدار34 مباراة، خاضها منذ بداية المسابقة، وحتى التتويج باللقب، منها 19 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أية أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباكه نظيفة هذا الموسم «كلين شيت».

ونجح محمد الشناوي حارس الأهلي، في التربع على صدارة حراس المرمى، الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري؛ برصيد 13 مباراة متفوقا على كافة حراس الدوري الموسم الماضي.

وأقيم حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخ النادي.

وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.