رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لإجراء العديد من التعديلات على تشكيل الفراعنة في مواجهة بوتسوانا الودية، والمقرر لها 14 أكتوبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد بدأ منذ أيام معسكره، استعدادا لمواجهة بوتسوانا، قبل أن يستهل الشهر المقبل مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا 2021 ضد كينيا.

ويسعى البدري للدفع بكل من حمدي فتحي وحسين الشحات وعمر السعيد وعبد الله جمعة في التشكيل الأساسي، بالإضافة للدفع بأفشة ورجب بكار خلال المباراة.

يذكر أن حسام البدري أعلن قائمة الفراعنة والتي ضمت كل من:

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