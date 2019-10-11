سيميوني: وجود ميسي وجريزمان يسبب أزمة تكتيكية

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
اعترف دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن فريق برشلونة يعد الأكثر اكتمالا بين الفرق الإسبانية وذلك نظرا لما يمكله من عناصر مميزة في مختلف الخطوط.
وأوضح سيميوني أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لديه أزمة كبيرة بسبب تواجد ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان معا في البلوغرانا حيث يمثل ذلك مشكلة تكتيكيه يجب أن يحلها.
وقال سيميوني أن جريزمان يمكنه غزو أي قلب بسبب التواضع الكبير الذي يتمتع به بجانب قدراته الفنية الكبيرة وهذه ميزة يتمتع بها النجم الفرنسي.
وأضاف سيميوني أن أتلتيكو مدريد لا يزال بعيدا بعض الشيء عن المستوى الذي يقدمه الثنائي برشلونة وريال مدريد في مسابقة الليغا الإسبانية لذا فإن الروخي بلانكوس لديه الكثير من العمل ليقوم به.
وأكد سيميوني أن أتلتيكو مدريد سيحاول الاقتراب أكثر من قطبي الكرة الإسبانية وأيضا بايرن ميونيخ الألماني الذي يؤكد بقوة في الفترة الأخيرة خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا الإسبانية فيما يليه برشلونة بفارق نقطتين فقط وهو ما سيشعل مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة بعد المقبلة من الدوري.
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