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سيميوني: وجود ميسي وجريزمان يسبب أزمة تكتيكية

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

اعترف دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن فريق يعد الأكثر اكتمالا بين الفرق الإسبانية وذلك نظرا لما يمكله من عناصر مميزة في مختلف الخطوط.

وأوضح سيميوني أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لديه أزمة كبيرة بسبب تواجد ليونيل وأنطوان جريزمان معا في البلوغرانا حيث يمثل ذلك مشكلة تكتيكيه يجب أن يحلها.

وقال سيميوني أن جريزمان يمكنه غزو أي قلب بسبب التواضع الكبير الذي يتمتع به بجانب قدراته الفنية الكبيرة وهذه ميزة يتمتع بها النجم الفرنسي.

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وأضاف سيميوني أن أتلتيكو مدريد لا يزال بعيدا بعض الشيء عن المستوى الذي يقدمه الثنائي برشلونة وريال مدريد في مسابقة الليغا الإسبانية لذا فإن الروخي بلانكوس لديه الكثير من العمل ليقوم به.

وأكد سيميوني أن أتلتيكو مدريد سيحاول الاقتراب أكثر من قطبي الكرة الإسبانية وأيضا بايرن ميونيخ الألماني الذي يؤكد بقوة في الفترة الأخيرة خاصة في مسابقة .

ويتصدر جدول ترتيب الليغا الإسبانية فيما يليه برشلونة بفارق نقطتين فقط وهو ما سيشعل مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة بعد المقبلة من الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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