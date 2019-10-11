شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل الاحتفال بدرع الدوري الـ 41 حتى الصباح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، احتفالاتها بدرع الدوري رقم 41 والذي تسلمه الفريق الأحمر، أمس الخميس، في حفل صاخب بأحد فنادق القاهرة الشهيرة وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم فى مصر وكوكبة من كبار الإعلاميين والصحفيين.

ونشرت صفحة الأهلي عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، صورة من احتفالية الللاعبين بالدرع الجديد وعلقت: "المحنة أخرها فرحة..جمعة مباركة".

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و خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم الماضي، فاز فى 25 لقاء، وتعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.

ويحصل فريق الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل ثم يخوض مباراة ودية أمام الإعلاميين يوم الأثنين في إطار استعدادات الأحمر لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.