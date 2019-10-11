شكرا لقرائتكم معسكر المنتخب يؤدى صلاة الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتوجه المنتخب الوطنى مساء اليوم وتحديدا عقب خوض مرانه باستاد القاهرة، إلى الإسكندرية استعدادا للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم الاثنين المقبل ببرج العرب.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ من نفس الشهر.
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