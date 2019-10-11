شكرا لقرائتكم شيكابالا تحت الاختبار لتحديد مشاركته أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شيكابالا يعانى من إصابة فى العضلة الضامة والتى بسببها غاب عن لقاء الزمالك الأخير أمام أف سي مصر فى الدورى الممتاز والتى انتهتا بالتعادل الايجابي 1-1 .
الابتعاد عن التدريبات الجماعية لفريقه بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، حيث فضل المدير الفنى منح اللاعب راحة سلبية من مران اليوم، بسبب استمرار معاناته من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة.
وكان الجهاز الفنى للزمالك، منح الفهد الأسمر راحة من التدريبات الجماعية، خلال الـ 48 ساعة الماضية وتأديته بعض التدريبات التأهيلية وذلك لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم .
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