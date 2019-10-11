ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يسعى لضم 3 نجوم من الأهلى.. ومرتضي منصور يهدد بعدم خوض الزمالك مباراة جينيراسيون

الموجز

ردًا على صفقة توقيع لاعب نادي الزمالك السابق محمود عبدالمنعم كهربا، وتفعيل التعاقد رسمياً مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد دفع الشرط الجزائى لفريق «أفيش» البرتغالى على الرغم من استمرار تعاقده مع نادى الزمالك، وتقديم شكوى ضده فى المحكمة الرياضية، دخل نادى الزمالك فى مفاوضات سرية مع بعض لاعبى فريق الكرة بالنادى الأهلى للرد على النادى الأحمر فى صفقته مع كهربا.

جمعة وحسين السيد وحمدي

ودخل النادى الأبيض فى مفاوضات قوية مع ثلاثى الأهلى "حسين السيد، وصالح جمعة، وعمار حمدى".

وينتهى تعاقد السيد مع الأحمر بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل. بينما يتم التفاوض مع "صالح" عن طريق شقيقه عبدالله جمعة حيث يتم الضغط عليه بدافع عدم مشاركته مع السويسرى فايلر بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادى.

كما تأتى المفاوضات مع "عمار" بشكل مباشر، ويسعى الأبيض جاهداً لإتمام الصفقة لإمكانياته الكبيرة وموهبته وصغر سنه.

حقوق النادي

فى سياق متصل، يتمسك مجلس الزمالك بالحصول على حقوق النادى كاملة فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا بعد هروبه إلى أفيش البرتغالى حيث تتم المتابعة بشكل يومى مع المحامى الإسبانى الذى يتولى الأمور القانونية للنادى من أجل متابعتها فى المحكمة الرياضية وحضور الجلسات الخاصة بها.

مرتضي يعترض

وفي سياق آخر، اعترض مرتضى منصور رئيس الزمالك، على خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام دون جماهير.

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ملعب السلام

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم: "لن نخوض مباراة جينيراسيون على ملعب السلام دون جماهير".

وأضاف إنه طلب إقامة مبارياته على ستاد القاهرة، على أن يكون ملعب بتروسبورت الملعب الاحتياطي، في الاجتماع الذي عقده مسؤولو الزمالك مع الأمن.

وأكمل: "يجب أن نخطر الكاف بمكان المباراة يوم الأحد كحد أقصى، قبل المباراة بـ10 أيام".

وأوضح رئيس الزمالك، أنه طلب حضور 20 ألف متفرج للمباراة على الأقل، مع إمكانية وصول أعداد الجماهير لـ30 أو 40 ألف متفرج، خاصة أن المباراة مصيرية.

وأكمل: "تحملنا فوق طاقة البشر، وتكلفنا مليون جنيه للسفر إلى برج العرب لمباراة جينيراسيون".

إعادة مباراة الإياب

وأعلن الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب التي لم تُقم بسبب خلافات بين جينيراسيون و"كاف" والزمالك، حول موعد ومكان المباراة ليطالب كل فريق بالتأهل دون لعب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، ويتعين على الزمالك الفوز بهدف للتأهل لدور المجموعات.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.