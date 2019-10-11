بقيمة مالية غير مسبوقة في تاريخ النادي الأحمر.. كواليس العرض الصيني والفرنسي التاريخي لـ «أزارو».. وشروط الأهلي للموافقة

الموجز

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المهاجم المغربي ولاعب فريق الأهلي وليد أزارو، تلقى عرضًا من جانب فريق هيبي فورتشن الصيني.

الفريق الصيني

الفريق الصيني حاول التعاقد مع أزارو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018 إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بمهاجمها رغم وصول عرضًا يقدر بـ9.5 مليون دولار.

إدارة الأهلي

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فأن إدارة الأهلي تتأهب لبيع أزارو، الذي سينتقل بقيمة مالية وغير مسبوقة في تاريخ النادي الأحمر والدوري المصري.

ويسعى هيبى فورتشن الصينى لحسم صفقة وليد أزارو خلال انتقالات يناير، لتعويض رحله مواطنه أيوب الكعبى عن صفوف الفريق.

سعر بيع إزارو

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي حددت سعر بيع أزارو وهو الحصول على 8.5 مليون يورو، حيث ستكون الوجهة المقبلة الانتقال لفريق هيبي فورتين الصيني الذي حاول الحصول على اللاعب في الصيف قبل الماضي.

وتأتي رغبة الفريق الصيني في الحصول على خدمات أزارو من أجل تعويض مواطنه أيوب الكعبي الذي رحل لصفوف الوداد البيضاوي المغربي مؤخرًا على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عامًا كان انتقل إلى الأهلي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديد في عام 2017 ليشارك في 80 مباراة بقميص الأحمر مسجلاً 37 هدفًا بجانب صناعته 15 تمريرة حاسمة.

أغلى قيمة بيع حققه الأهلي

جدير بالذكر أن أغلى قمية بيع حققه الأهلي كان بانتقال الدولي الجابوني ماليك إيفونا لفريق تيانجين الصيني مقابل سبعة ملايين يورو عام 2016.

مصدر بالأهلي

كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عدم تلقى النادى أى عرض رسمى من الصين لبيع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، مشيراً إلى أن الأمر لم يصل إلى الصيغة الرسمية من جانب نادى هيبى فورتين، الذى ينوى، حسب ما تردد، شراء المهاجم مقابل 8 ملايين يورو، لافتاً إلى أن الأمر قد يكون بشكل شخصى بين النادى واللاعب وقت وجوده رفقة منتخب بلاده قبل شهر.

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وأوضح المصدر أن النادى يرحب وبشدة برحيل المهاجم المغربى فى أى وقت، خاصة بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، بجانب المقابل المادى الكبير الذى سيتقاضاه النادى حال بيعه، مشدداً على أن الأهلى لن يكرر خطأ عدم بيعه فى الدورى الصينى قبل عام مقابل 10 ملايين دولار.

عرض فرنسي

وأكد مصدر خاص بالنادي في تصريحات صباح لموقع "الفجر الرياضي"، "كل ما يتردد عن رحيل أزارو للدوري الصيني، ليس صحيحا.. أزارو لم يصله عروض رسمية حتى هذه اللحظة من أندية الصين، اللاعب مستمر في صفوف الفريق ولا نية لرحيله".

وتابع: "العرض الوحيد الذي يمتلكه اللاعب، هو عرض من أحد أندية الدوري الفرنسي الراغبة في الحصول على خدماته، ولم يبت في أمره حتى الآن، وإن كانت النية تتجه لرفضه.. الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني، يتمسك بجميع اللاعبين ويرفض رحيل أي فرد من قوامه الأساسي، في ظل المنافسة الصعبة التي يواجهها بالدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا".

قرعة المجموعات

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء أمس الأربعاء بالقاهرة، عن وقوع الأهلي بالمجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي".

النجم الساحلي

من جانب آخر، كلف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، الجهاز الإدارى ومعاونيه، بتجهيز ملف كامل عن منافسيه فى دور المجموعات الأفريقى، بعد وقوع الفريق فى المجموعة الثانية مع النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتنيوم بطل زيمبابوى.

ويأتي ذلك لوضع تصور خاص عن المجموعة والتجهيز الجيد للفريق قبل انطلاق دور المجموعات الذى يبدأ فى نهاية نوفمبر المقبل بمواجهة النجم الساحلى فى أولى مبارياته.

راحة من التدريبات

فى سياق متصل، منح "فايلر" لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة وغداً السبت، وفقاً للبرنامج البدنى الذى ينفذه لتفادى الإصابات والإجهاد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته الأحد، استعداداً لخوض المباراة الودية المقررة الاثنين المقبل، تمهيداً لمواجهة فريق الزمالك فى التاسع عشر من الشهر الجارى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

فايلر يحسم مصير مشاركة السولية أمام الزمالك

ويحسم السويسرى رينيه فايلر، مصير مشاركة عمرو السولية فى مباراة القمة أمام الزمالك، بعد جلسة خاصة مع الجهاز الطبى، حيث بدأ اللاعب مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى بعد تعرضه لإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل، خلال مشاركته فى مباراة أسوان، وينفذ الآن بعض الفقرات داخل صالة الجيم.