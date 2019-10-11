شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن الأجواء فى تونس والسودان وزيمبابوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، خلال اليومين الماضيين، عن عدة أمور خاصة برحلات الفريق المُرتقبة إلى تونس وزيمبابوى والسودان لخوض مباريات فيها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية بجوار كل من النجم الساحلى التونسى وبلاتينيوم الزيمبابوى والهلال السودانى.

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ومنذ إعلان القرعة والمدرب السويسرى يحاول جمع أكبر قدر من المعلومات عن الرحلات للسودان وتونس وزيمبابوي وعدد ساعات السفر والأجواء فى هذه الدول وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة.

ورغم أن المدرب السويسرى، أكد أنه لا يفكر فى بطولة أفريقيا حالياً وأن كل تركيزه مُتصب حالياً على بطولة الدورى التى سيلعب خلالها مع الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى إلا أن المدير الفنى كان حريصاً على جمع أكبر عدد من المعلومات بشأن الأجواء فى الدول التى سيلعب فيها الأهلي بدور المجموعات بعيداً عن الأمور الفنية التى سيتم التفكير فيها ودراستها وقتها.

ويبدأ الأهلي منافسات دور المجموعات أمام النجم الساحلى بتونس أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر المقبل .