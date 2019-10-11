شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لشيكابالا لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، للاختبار قبل مران الفريق الأبيض غدا لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمها والتى على ضوئها يتحدد موقفه من لقاء القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم 19 أكتوبر فى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .

شيكابالا يعانى من إصابة فى العضلة الضامة والتى بسببها غاب عن لقاء الزمالك الأخير أمام أف سي مصر فى الدورى الممتاز والتى انتهتا بالتعادل الايجابي 1-1 .

الابتعاد عن التدريبات الجماعية لفريقه بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، حيث فضل المدير الفنى منح اللاعب راحة سلبية من مران اليوم، بسبب استمرار معاناته من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، منح الفهد الأسمر راحة من التدريبات الجماعية خلال الـ 48 ساعة الماضية وتأديته بعض التدريبات التأهيلية، لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم .