شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشيد بتنظيم بريزنتيشن لحفل تسليم درع الدورى.. والخطيب يشكر النبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مسئولو النادى الأهلي بحفل استلام درع الدورى العام الذى أقيم أمس، الخميس، فى أحد الفنادق الكبرى بحضور مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجهاز الكرة بالكامل، ومسئولى شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى ولفيف من نجوم النادى الأهلي السابقين ورموز الإعلام والصحافة.

وأكد مسئولو الأهلي أن الحفل خرج بالشكل الذى يليق بحجم الإنجاز الذي حققه النادى، مشددين على أن هذا الأمر ليس بالجديد على شركة بريزنتيشن الرائدة فى مجال الرعاية الرياضية فى مصر.

ووصف مسئولو الأهلي الحفل بالأسطوري، خاصة أنه شهد تكريم لاعبي الفريق بالشكل اللائق والذى يتوافق مع حجم الإنجاز الذى تحقق بحصد الأهلي للدرع رقم 41.

من جهته وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر لمنتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، مبدياً سعادته بالتنظيم ورضاه عن جميع فقرات الحفل والذى أحياه عدد من النجوم، وشهد تكريم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، بالإضافة لعرض أكثر من فيلم حول الصعوبات التى واجهت فريق الكرة الأول قبل تحقيق بطولة الدوري العام والتي بدت بعيدة المنال فى البداية، إلا أن الأهلي رفع شعار المستحيل ليس أهلاوى ونجح فى حصد البطولة المفضلة لدي جماهير القلعة الحمراء في النهاية.