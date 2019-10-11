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ميودراج يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة عقب ودية المنصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميودراج، المدير الفنى للإسماعيلى، منح لاعبى فريقه راحة 24 ساعة من التدريبات غداً السبت على أن يستأنف الفريق استعداداته لمواجهة حرس الحدود عصر الأحد المقبل.

ويخوض فريق الإسماعيلى فى الرابعة عصر اليوم الجمعة مباراة ودية مع نظيره المنصورة على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالجولة الرابعة للدوري على ستاد الاسماعيلية 

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وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي بستاد الإسماعيلية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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