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مفاجأة مدوية تنتظر مانشستر يونايتد

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يبدو أن مانشستر يونايتد على موعد مع موسم كارثي في حالة استمرار تراجع نتائج بهذا الشكل المذري حتى الموسم المقبل.

حيث كشفت صحيفة ذا صن عن كارثة جديدة تهدد الشياطين الحمر وهو خسارة الراعي الرئيسي على قميصه، بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين في عام 2021.

حيث أشارت الصحيفة على أن الراعي لا يرغب في تجديد تعاقدة مع المان يونايتد خاصة في ظل الظروف السيئة الذي يمر بها الفريق وابتعادة عن وتراجع نتائجة بشكل كبير 

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرا للبحث عن رعاة جدد لقميصه في الموسم المقبل بنفس قيمة الراعي القديم أو أزيد على الأقل وهو من الصعب إيجادة إذا استمرت تراجع النتائج.

وكان راعي قميص الشياطين الحمر قد توصل لاتفاق براعية النادي مقابل 450 مليون جنيه إسترليني، حيث بدأ العقد في موسم 2014-2015 وينتهى في موسم 2020-2021.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز الـ 12 بجدول ترتيب الممتاز برصيد 9 نقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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