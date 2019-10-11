شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية تنتظر مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

يبدو أن مانشستر يونايتد على موعد مع موسم كارثي في حالة استمرار تراجع نتائج بهذا الشكل المذري حتى الموسم المقبل.

حيث كشفت صحيفة ذا صن عن كارثة جديدة تهدد الشياطين الحمر وهو خسارة الراعي الرئيسي على قميصه، بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين في عام 2021.

حيث أشارت الصحيفة على أن الراعي لا يرغب في تجديد تعاقدة مع المان يونايتد خاصة في ظل الظروف السيئة الذي يمر بها الفريق وابتعادة عن دوري أبطال أوروبا وتراجع نتائجة بشكل كبير

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرا للبحث عن رعاة جدد لقميصه في الموسم المقبل بنفس قيمة الراعي القديم أو أزيد على الأقل وهو من الصعب إيجادة إذا استمرت تراجع النتائج.

وكان راعي قميص الشياطين الحمر قد توصل لاتفاق براعية النادي مقابل 450 مليون جنيه إسترليني، حيث بدأ العقد في موسم 2014-2015 وينتهى في موسم 2020-2021.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط.