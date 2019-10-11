شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي ينتظر راموس في مباراة إسبانيا غدا والان مع التفاصيل
يفصل سيرجيو راموس ساعات معدودة على تحقيقه رقما جديدا خلال مواجهة إسبانيا أمام النرويج، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه في حالة اعتماد روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني على نجم دفاعته راموس في مباراة غدا سوف يصبح بذلك صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ.
وعادل راموس رقم زميله السابق الحارس إيكر كاسياس بمشاركته ضد جزر الفارو في 167 مباراة.
وحال مشاركة راموس أمام النرويج، سيكون على بعد 16 مباراة عن المصري أحمد حسن عالميًا، ليصبح عميد لاعبي العالم في تاريخ المشاركات.
وخلال 167 مباراة مع الماتادور، حقق راموس 125 انتصارا و22 تعادلًا و20 هزيمة، وسجل 21 هدفًا.
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