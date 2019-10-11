شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة في الهلال بعد إصابة هداف فريقه والان مع التفاصيل
كشف عبد الرحمن الشنير مراسل القناة السعودية عن صدمة كبيرة داخل نادي الهلال بعدما أكد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها السوري عمر خربين، مهاجم الهلال، قد أثبتت إصابته بإلتواء في كاحل القدم.
وأضاف الشنيبر في تغريدة عبر صفحته "تويتر"، إلى أن المدة التي سيغيب عنها خربين عن الملاعب قد تتجاوز الشهر تقريبًا.
ويستعد الهلال لعدد من المواجهات القوية في شهر أكتوبر الحالي، أبرزها أمام السد القطري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والنصر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جدير بالذكر أن خريبين، تعرض لإصابة في مباراة منتخب بلاده سوريا، مساء أمس الخميس، أمام جزر المالديف، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
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