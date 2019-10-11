شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات المنتخب العسكرى فى كأس العالم.. البداية مع كندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 اكتوبر .

ويقع منتخب مصر العسكرى لكرة القدم فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، المقرر انطلاقها فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى بالصين.

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لكرة القدم قائمة الفريق الذى سوف يشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى على إراحة اللاعبين لمدة عدة ساعات فقط ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل.

وتبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين الأحد المقبل فى تمام الحادية عشرة والنصف مساء فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من :

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة

سيرجيو فارياس مدير فنى

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السيد السويركى مدرب حراس مرمى

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجم

يسرى عرفان مدير إدارى

محمد مختار مدير شئون اللاعبين

محمد عبد الرحمن طبيب

محمد عادل حكم

تحسين أبو السادات حكم