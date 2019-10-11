شكرا لقرائتكم الإسماعيلى راحة 24 ساعة قبل الاستعدادات لحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الصربى ميودراج، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلى، لاعبى فريقه راحة لمدة 24 ساعة فقط من التدريبات غداً السبت على أن يستأنف الفريق استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر اقامتها الاحد المقبل .

ويلعب الإسماعيلى فى الرابعة عصر اليوم الجمعة مباراة ودية مع نظيره المنصورة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالجولة الرابعة للدوري على ستاد الاسماعيلية.

ونجح الإسماعيلى فى الفوز على الجونة بهدف دون رد، ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.

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وأوقعت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي بستاد الإسماعيلية .