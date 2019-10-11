شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية توافق على حضور 40 ألف مشجع لمباراة منتخب الفراعنة أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية فى الإسكندرية على طلب اتحاد الكرة بحضور 40 ألف مشجع فى المباراة الودية لمنتخب مصر الأول يوم الاثنين المقبل أمام بتسوانا في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

من المقرر أن يقام الاجتماع الأمنى للمباراة غدا السبت لتحديد منافذ البيع وأسعار التذاكر تمهيدا لطرحها أمام الجماهير الراغبة فى الحضور.

وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

أوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.