شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية توافق على حضور 40 ألف مشجع لمباراة منتخب الفراعنة أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المقرر أن يقام الاجتماع الأمنى للمباراة غدا السبت لتحديد منافذ البيع وأسعار التذاكر تمهيدا لطرحها أمام الجماهير الراغبة فى الحضور.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
أوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.
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