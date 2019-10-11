شكرا لقرائتكم تنظيم مسابقة لطلبة فنون جميلة لتصميم درع جديد للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة مسابقة لطلبة كليات الفنون الجميلة من أجل تصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز بدلاً من الدرع القديم.

واستقر اتحاد الكرة تصميم درع جديد لبطولة الدوري من أجل تسليمه نهاية الموسم الجاري 2019 – 2020 ، ونفس الامر لكأس مصر.

وكان اتحاد الكرة السابق قد بدأ فى تلقي تصميمات للدرع الجديد ولكن لم يظهر للنور ، وهو ما جعل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة تستقر على اقامة هذه المسابقة حتي يتمكن من انهاء الدرع قبل نهاية الموسم الجديد ويتم تسليمه للفريق الفائز بالبطولة فى الموسم الحالى والذى سينتهى فى مايو المقبل

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كان الأهلي قد توج بلقب الدوري للموسم المنقضى وتم تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة أمس الخميس حضرها مجلس إدارة النادي الأهلي و اتحاد الكرة و تنظيم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي.

خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.