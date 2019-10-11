شكرا لقرائتكم تنظيم مسابقة لطلبة فنون جميلة لتصميم درع جديد للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اتحاد الكرة السابق قد بدأ فى تلقي تصميمات للدرع الجديد ولكن لم يظهر للنور ، وهو ما جعل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة تستقر على اقامة هذه المسابقة حتي يتمكن من انهاء الدرع قبل نهاية الموسم الجديد ويتم تسليمه للفريق الفائز بالبطولة فى الموسم الحالى والذى سينتهى فى مايو المقبل
كان الأهلي قد توج بلقب الدوري للموسم المنقضى وتم تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة أمس الخميس حضرها مجلس إدارة النادي الأهلي و اتحاد الكرة و تنظيم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي.
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