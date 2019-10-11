شكرا لقرائتكم الصربى ميودراج يطالب مسئولى الإسماعيلى بالإطاحة بـ"نيمار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه بالاستغناء عن خدمات خليل حجى نيمار لاعب الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تواضع مستواه الفنى والبدنى وحاجته لوقت طويل للظهور فى التشكيلة الأساسية للدراويش.

ولم يحصل نيمار على أى فرصة من الصربى ميودراج منذ بداية الموسم، رغم أنه أحد الصفقات الجديدة الوافدة للقلعة الصفراء فى الميركاتو الصيفى الماضى، إبان وجود محمود جابر مديراً فنياً للدراويش .

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ويعد خليل نيمار صاحب الــ21 عامًا، أحد ناشئى الزمالك قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالى، إلا أنه لم يكتب له النجاح بسبب لوائح الاحتراف الخاصة بالناشئين، لينضم بعدها لفريق زيورخ السويسرى ثم فريق فاتيما البرتغالى، وخاض تجربة احتراف قصيرة مع الأفريقى والنجم الساحلى فى تونس.