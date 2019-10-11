شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يخوض أولى مباراته الودية أمام جنوب أفريقيا بالاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى شوقى غريب لتحقيق أقصى إستفادة من مواجهة جنوب افريقيا، خاصة وأن المعسكر الحالى هو الأخير للفراعنة قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا الشهر المقبل، وفضل غريب اعفاء الثنائى طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق من المشاركة فى مباراة اليوم نظرا لخضوعهما لبرنامج علاجى وتأهيلى، على أن يمنحهما الفرصة فى الودية الثانية بالتنسيق مع الجهاز الطبى.
وركز غريب فى التدريبات الأخيرة على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بهما المباراتين الوديتين أمام جنوب افريقيا ، كما ركز على الضربات الثابتة وضرورة الاستفادة منها وخاصة التى تكون أمام مرمى المنافس، وأكد شوقى غريب أن مباراتى جنوب افريقيا ستعودا بالفائدة على منتخبنا لأنه من المنتخبات الافريقية القوية المتطورة فى الاداء بالاضافة الى انه يضم عناصر مميزة محترفة فى الدوريات الاوروبية مثل البرتغال والدنمارك ، وقال غريب ان مباراتى جنوب افريقيا هما البروفة الاخيرة قبل البطولة وقال ان لاعبيه فى حالة معنوية مرتفعة والكل لديه حماسة شديدة لتحقيق انجاز يضاف لانجازات الكرة المصرية.
وينوى شوقى غريب عدم الدفع بالقوام الأساسى فى ودية اليوم، التى ستكون ذات طبع تجريبى على أن يدفع بالقوة الضاربة فى الودية الثانية يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يدفع شوقى غريب بتشكيل يضم كل من عمر صلاح فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمود الجزار ومحمد صادق ومحمود مرعى فى الدفاع، وفى الوسط غنام محمد وأحمد حمدى وناصر ماهر ووجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدى، وصلاح محسن فى الهجوم.
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