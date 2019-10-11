شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يخوض أولى مباراته الودية أمام جنوب أفريقيا بالاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى الثامنة مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام جنوب افريقيا على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنةالتى تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويلتقى المنتخبان مجددا فى الودية الثانية بعد غد الأحد.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبى على رأس المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على ستاد القاهرة وستاد السلام.

وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.

ويسعى شوقى غريب لتحقيق أقصى إستفادة من مواجهة جنوب افريقيا، خاصة وأن المعسكر الحالى هو الأخير للفراعنة قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا الشهر المقبل، وفضل غريب اعفاء الثنائى طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق من المشاركة فى مباراة اليوم نظرا لخضوعهما لبرنامج علاجى وتأهيلى، على أن يمنحهما الفرصة فى الودية الثانية بالتنسيق مع الجهاز الطبى.

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وركز غريب فى التدريبات الأخيرة على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بهما المباراتين الوديتين أمام جنوب افريقيا ، كما ركز على الضربات الثابتة وضرورة الاستفادة منها وخاصة التى تكون أمام مرمى المنافس، وأكد شوقى غريب أن مباراتى جنوب افريقيا ستعودا بالفائدة على منتخبنا لأنه من المنتخبات الافريقية القوية المتطورة فى الاداء بالاضافة الى انه يضم عناصر مميزة محترفة فى الدوريات الاوروبية مثل البرتغال والدنمارك ، وقال غريب ان مباراتى جنوب افريقيا هما البروفة الاخيرة قبل البطولة وقال ان لاعبيه فى حالة معنوية مرتفعة والكل لديه حماسة شديدة لتحقيق انجاز يضاف لانجازات الكرة المصرية.

وينوى شوقى غريب عدم الدفع بالقوام الأساسى فى ودية اليوم، التى ستكون ذات طبع تجريبى على أن يدفع بالقوة الضاربة فى الودية الثانية يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يدفع شوقى غريب بتشكيل يضم كل من عمر صلاح فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمود الجزار ومحمد صادق ومحمود مرعى فى الدفاع، وفى الوسط غنام محمد وأحمد حمدى وناصر ماهر ووجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدى، وصلاح محسن فى الهجوم.