شكرا لقرائتكم الأهلي يشيد بتنظيم بريزنتيشن لحفل تسليم الدرع.. والخطيب يشكر النبراوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرح مسئولو الأهلي أن الحفل خرج بالشكل الذي يليق بحجم الإنجاز الذي حققه النادي، مشددين أن هذا الأمر ليس بالجديد علي شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال الرعاية الرياضية في مصر، حيث وصف مسئولو الأهلي الحفل بالأسطوري، خاصة أنه شهد تكريم لاعبي الفريق بالشكل اللائق والذي يتوافق مع حجم الإنجاز الذي تحقق بحصد الأهلي للدرع رقم 41 .
كما وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر لمنتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، مبدياً سعادته بالتنظيم ورضاه عن جميع فقرات الحفل والذي احياه عدد من النجوم.
وشهد الحفل تكريم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بالإضافة لعرض اكثر من فيلم اوضح الصعوبات التي واجهت فريق الكرة الأول قبل تحقيق بطولة الدوري العام والتي بدت بعيدة المنال في البداية، الا أن الأهلي رفع شعار المستحيل ليس اهلاوي ونجح في حصد البطولة المفضلة لدي جماهير القلعة الحمراء في النهاية.
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