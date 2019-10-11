شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صفقة انتقال كهربا للأهلى فى عيون نجوم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي قريبا من الانتقال للنادى الأهلي ، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أنباء توقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف بدءا من الانتقالات الشتوية المقبلة.

مسئولو الأهلى نجحوا فى الاتفاق مع كهربا وحصلوا على توقيع مبدئي للاعب، بعد الاستقرار على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة والتى شهدت خلافاً كبيراً فى بداية المفاوضات.

وعلم سوبر كورة أن كهربا وافق على تقليل طلباته المادية بواقع النصف تقريباً، حيث طلب كهربا فى بداية المفاوضات الحصول على 20 مليون جنيه سنوياً قبل أن يتم الاتفاق معه على تقاضى ما يقارب الـ10 ملايين جنيه سنوياً ويتحمل اللاعب قيمة الضرائب.

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سوبر كورة استعرض آراء نجوم الرياضة فى صفقة كهربا، فكانت آرائهم متباينة حول أهمية الصفقة والصعوبات التى قد تواجهها فى القلعة الحمراء.

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