شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم مسابقة للفنون الجميلة لتصميم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة مسابقة لطلبة كليات الفنون الجميلة من أجل تصميم درع لبطولة الدورى الممتاز بدلاً من الدرع القديم.

وقرر اتحاد الكرة تصميم درع جديد لبطولة الدورى لتسليمه نهاية الموسم الجارى 2019 – 2020، ونفس الأمر لكأس مصر.

وكان اتحاد الكرة السابق بدأ تلقى تصميمات للدرع الجديد ولكن لم يظهر للنور، وهو ما جعل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة تستقر على إقامة هذه المسابقة حتى يتمكن من إنهاء الدرع قبل نهاية الموسم الجديد وتسليمه للفريق الفائز بالبطولة فى الموسم الحالى والذى سينتهى فى مايو المقبل.

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وتوج الأهلى بلقب الدورى للموسم المنقضى وتم تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة أمس، الخميس، حضرها مجلس إدارة النادى الأهلى واتحاد الكرة من تنظيم شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى.

وخاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم الماضى فاز فى 25 لقاء، وتعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.