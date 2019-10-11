شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عصام مرعى "وجه جديد" يبحث عن البطولات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، عن انضمام عصام مرعى لاعب الفريق السابق ،إلى الجهاز المعاون للصربى ميتشو ، بدلا من أيمن عبد العزيز الذى تم توجيه الشكر له .

انضم مرعى إلى نادى الزمالك موسم 1991 ، وظل به لمدة 7 سنوات ، حتى أصبح أفضل النجوم فى مركز خط الوسط و الظهير الأيسر بالقلعة البيضاء و المنتخب الوطنى، حقق مع الفريق بطولة الدورى المصرى مرتان ، ودورى ابطال افريقيا مرة واحدة ، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقى ، و بطولة الأفرو أسيوية .

تولى عصام مرعى تدريب عدة أندية منها غزل المحلة ، وسوهاج و الالومنيوم، وسبق له أن عمل مدربا فى النادى الابيض مع العديد من المدربين مثل الألمانى بوكير وفاروق جعفر والبرتغالى كاجودا خلال الفترة من 2005 حتى 2007 .

ومن المنتظر أن تتغير النتائج خلال الفترة المقبلة ، فى ظل الخبرة التى يتمتع بها مرعى، و التى ستصب فى مصلحة الفريق بجانب القدرات الفنية للمدير الفنى الحالى الصربى ميتشو.



مرعى احدث الوجوه فى الجهاز الفنى

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مرعى بالكاب



مرعى خارج المستطيل الأخضر



مرعى فى احد الأندية



مرعى فى احد التدريبات



مرعى ولحظة تفكير



عصام مرعى