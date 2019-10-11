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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عصام مرعى "وجه جديد" يبحث عن البطولات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، عن انضمام عصام مرعى لاعب الفريق السابق ،إلى الجهاز المعاون للصربى ميتشو ، بدلا من أيمن عبد العزيز الذى تم توجيه الشكر له .
انضم مرعى إلى نادى الزمالك موسم 1991 ، وظل به لمدة 7 سنوات ، حتى أصبح أفضل النجوم فى مركز خط الوسط و الظهير الأيسر بالقلعة البيضاء و المنتخب الوطنى، حقق مع الفريق بطولة الدورى المصرى مرتان ، ودورى ابطال افريقيا مرة واحدة ، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقى ، و بطولة الأفرو أسيوية .
تولى عصام مرعى تدريب عدة أندية منها غزل المحلة ، وسوهاج و الالومنيوم، وسبق له أن عمل مدربا فى النادى الابيض مع العديد من المدربين مثل الألمانى بوكير وفاروق جعفر والبرتغالى كاجودا خلال الفترة من 2005 حتى 2007 .
ومن المنتظر أن تتغير النتائج خلال الفترة المقبلة ، فى ظل الخبرة التى يتمتع بها مرعى، و التى ستصب فى مصلحة الفريق بجانب القدرات الفنية للمدير الفنى الحالى الصربى ميتشو.
مرعى احدث الوجوه فى الجهاز الفنى
مرعى بالكاب
مرعى خارج المستطيل الأخضر
مرعى فى احد الأندية
مرعى فى احد التدريبات
مرعى ولحظة تفكير
عصام مرعى
عصامن مرعى بالبدلة
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