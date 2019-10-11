اخبار الرياضه

قصة صور.. عصام مرعى "وجه جديد" يبحث عن البطولات فى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عصام مرعى "وجه جديد" يبحث عن البطولات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، عن انضمام عصام مرعى لاعب الفريق السابق ،إلى الجهاز المعاون للصربى ميتشو ، بدلا من أيمن عبد العزيز الذى تم توجيه الشكر له .

انضم مرعى إلى نادى الزمالك موسم 1991 ، وظل به لمدة 7 سنوات ، حتى أصبح أفضل النجوم فى مركز خط الوسط و الظهير الأيسر بالقلعة البيضاء و المنتخب الوطنى، حقق مع الفريق بطولة الدورى المصرى مرتان ، ودورى ابطال افريقيا مرة واحدة ، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقى ، و بطولة الأفرو أسيوية .

تولى عصام مرعى تدريب عدة أندية منها غزل المحلة ، وسوهاج و الالومنيوم، وسبق له أن عمل مدربا فى النادى الابيض مع العديد من المدربين مثل الألمانى بوكير وفاروق جعفر والبرتغالى كاجودا خلال الفترة من 2005 حتى 2007 .

 ومن المنتظر أن تتغير النتائج خلال الفترة المقبلة ، فى ظل الخبرة التى يتمتع بها مرعى، و التى ستصب فى مصلحة الفريق بجانب القدرات الفنية للمدير الفنى الحالى الصربى ميتشو.

مرعى احدث الوجوه فى الجهاز الفنى
مرعى احدث الوجوه فى الجهاز الفنى

 

Advertisements
مرعى بالكاب
مرعى بالكاب

 

مرعى خارج المستطيل الأخضر
مرعى خارج المستطيل الأخضر

 

مرعى فى احد الأندية
مرعى فى احد الأندية

 

مرعى فى احد الترديبات
مرعى فى احد التدريبات

 

مرعى ولحظة تفكير
مرعى ولحظة تفكير

 

عصام مرعى
عصام مرعى

 

عصامن مرعى بالبدلة
عصامن مرعى بالبدلة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. عصام مرعى "وجه جديد" يبحث عن البطولات فى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا