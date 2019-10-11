شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يطلب الاستغناء عن نيمار فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه برغبته فى الاستغناء عن خدمات خليل حجى "نيمار" لاعب الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب تواضع مستواه الفنى والبدنى وحاجته لوقت طويل للظهور فى التشكيلة الأساسية للدراويش .

وخرج نيمار من حسابات ميودراج منذ بداية الموسم، رغم أنه إحدى الصفقات الجديدة الوافدة للقلعة الصفراء فى الميركاتو الصيفى الماضى إبان وجود محمود جابر مديراً فنياً للدراويش .

خليل نيمار صاحب الــ21 عامًا يعد أحد ناشىئ الزمالك قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالى، إلا أنه لم يكتب له النجاح بسبب لوائح الاحتراف الخاصة بالناشئين، لينضم بعدها لفريق زيروخ السويسرى ثم فريق فاتيما البرتغالى، وخاض تجربة احتراف قصيرة مع الأفريقى والنجم الساحلى فى تونس

ويتمتع نيمار بمشاركات دولية عديدة مع منتخب الشباب والأوليمبى، أبرزها كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما فى زامبيا قبل عامين الآن.