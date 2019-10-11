شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة والملايين وسيلة الزمالك لضم صالح من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو الزمالك على صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلى، مبلغ مالى ضخم، بالإضافة إلى ادراجه ضمن الفئة الأولى بالفريق الأبيض، من أجل إغرائه للموافقة على الرحيل عن القلعة الحمراء والانضمام للفارس الأبيض.

فى الوقت الذى لعب عبد الله جمعة ظيهر أيسر الزمالك وشقيق صالح جمعة دور الجوكر فى تلك المفاوضات، ليصبح حلقة الوصل بين شقيقه وناديه، لاسيما وأن مرتضى منصور رئيس الزمالك سبق وتوعد الأهلى إنه فى حالة ضم كهربا سيقوم بالتعاقد مع نصف لاعبى الأحمر عن طريق الإغراءات المالية.

وكان ”الخليج 365” كشف أن الأهلي أنهى جميع الاتفاقات مع "كهربا" خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتي شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التي بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر، وتعاقد الأهلى مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى ووفقاً لمصدر مُطلع في القلعة الحمراء فأن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع كهربا خلال الفترة الماضية.

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وكلّف مسئولو الأهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.

فى ذات الصدد، استغل الزمالك حالة الغضب والاستياء التي يعيشها صالح جمعة في الوقت الحالي بسبب خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ليقوموا بفتح خط من المفاوضات للحصول على موافقة اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء، ومن ثم الاتفاق بعد ذلك على طريقة الرحيل من الأهلي والتي من الأقرب أن تكون على كريقة "كهربا" بالانتقال لأحد الأندية الخارجية ثم العودة إلى الزمالك.