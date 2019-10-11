محمد الشوربجي ونوران جوهر يبلغان نصف نهائي بطولة أمريكا للإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل كل من محمد الشوربجي وطارق مؤمن ونوران جوهر إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش المقامة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز محمد الشوربجي على النيوزيلندي باول كول في مباراة دور الثمانية للمسابقة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 12-10، 14-12، 11-5.

كما فاز طارق مؤمن على الألماني سيمون روزنر بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط 8-11، 11-8، 11-3، 11-3.

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وسيجمع الدور نصف النهائي بين طارق مؤمن ومحمد الشوربجي، والمباراة الثانية بين علي فرج والبيروفي دييجو ألياس.

وفي منافسات السيدات، فازت نوران جوهر على تيسني إيفانز لاعبة ويلز في دور الثمانية بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 11-8 و11-5 و11-5.

كما فازت الفرنسية كاميل سيرم على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 11-2 و11-4 و11-5.

ومن المقرر أن تلتقي نوران جوهر مع كاميل سيرم في قبل نهائي البطولة، والمباراة الثانية ستكون بين رنيم الوليلي ونور الطيب، لتحديد طرفي المباراة النهائية.