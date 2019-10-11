مرتضى عن كهربا: المفاجآت قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لم يوقع للنادي الأهلي.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" صباح الجمعة، إن المفاجآت قادمة في أزمة كهربا.

وأضاف: "موقفنا القانوني سليم، عقد كهربا مع الزمالك مازال ممتدًا حتى عام 2022 ولا يوجد به شرط جزائي بـ5 مليون جنيه كما يتردد".

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وأتم رئيس الزمالك قائلا: "الأهلي لم يحصل على توقيع كهربا، وتحديت إدارة النادي في إظهار عقده".

وكان مصدر مسؤول بالأهلي، أكد لـ"الخليج 365"، حصول النادي على توقيع اللاعب، ليصبح أولى صفقات الأحمر الشتوية في يناير المقبل.

وكشف المصدر أن مدة التعاقد تصل لـ4 سنوات ونصف، مع تسديد نصف الشرط الجزائي للنادي البرتغالي بواقع 400 ألف دولار.

يذكرر أن كهربا رحل عن صفوف الزمالك الصيف الماضي، مؤكدا أن عقده انتهى مع القلعة البيضاء.