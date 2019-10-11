وادى دجلة يبحث إعادة ستانلي فى يناير

بدأ مسئولو نادى وادى دجلة التفكير بقوة فى عودة النيجيرى ستانلى اوهياتشى الذى يلعب حاليًا فى نادى القادسية السعودى فى شهر يناير المقبل لتدعيم الجانب الهجومى للفريق الدجلاوى الذى تأثر بصورة واضحة برحيل السنغالى إبراهيما نداى إلى لويزيرن السويسرى. السويسرى. ورغم تدعيم الجانب الهجومى فى صفوف وادى دجلة بصفقتى التونسى رفيق كابو والمغربى عبد الكبير الوادى فإن ضياع الفرص السهلة فى المباريات الأخيرة للفريق الدجلاوى أثار قلق الإدارة والجهاز الفنى، وبدأ التفكير فى عودة ستانلى الذى دافع عن قميص دجلة قبل رحيله للزمالك. الفنى، وبدأ التفكير فى عودة ستانلى الذى دافع عن قميص دجلة قبل رحيله للزمالك. وقال مصدر داخل إدارة النادى: إن الأمر مازال محل الدراسة المبدئية، خاصة أن الوقت مازال مبكرًا على انتقالات الشتاء، ولكن ستانلى لاعب مهم وسبق له التواجد مع وادى دجلة وإذا عاد للفريق سيكون إضافة قوية للهجوم.

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