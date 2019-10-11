اليوم.. الفيوم فى معسكر مغلق بالأسيوطي استعدادًا للممتاز ب

يدخل فريق الفيوم لكرة القدم اليوم الجمعه معسكرا مغلقا من اليوم الجمعه وحتى الاثنين فى مدينة الاسيوطى الرياضية وذلك استعدادا لمباريات الدورى الممتاز ب التى ستبدا يوم 20 اكتوبر بلقاء فريق الالمونيوم فى ملعب الاسيوطى .

واكد الكابتن محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى للفريق ان المعسكر يهدف الى تجميع اللاعبين وزيادة التركيز والتدريب على الملعب الذى سيستضيف مباريات الفريق خلال مباريات الدورى فى مجموعة الصعيد . .

كما سيتضمن اقامة مبارة ودية مع احد اندية القسم الرابع بالفيوم وايضا للوقوف على التشكيل الامثل لخوض المباريات

واكد خالد محمود المدير الادارى للفريق ان جميع اللاعبين جاهزين لبداية الدورى فى مجموعة الصعيد باستثناء اللاعب احمد تيمور والذى يغيب عن المباراة الاولى للايقاف مبارة واحدة