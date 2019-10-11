رياضة | أرسين فينجر يصدم ريال مدريد: هازارد لن يكون رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسين فينجر يصدم ريال مدريد: هازارد لن يكون رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، أن البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد، لن يستيطع تعويض البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق الملكي، مشيرا إلى أن الميرينجي بحاجة لمهاجم مميز.

وقال فينجر في تصريحات صحفية:" هازارد ليس بديل كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، هو لن يكون قادرا على تسجيل 50 هدف في الموسم لأنه ليس أسلوبه في اللعب، سيكون النجم في ريال مدريد ولكن لن يكون رونالدو ".

وتابع:"هازارد لاعب استثنائي، يستطيع صناعة الفُرص ويُسجل أيضاً، ولم يظهر حتى الآن مستواه الحقيقي مع الريال، هازارد ليس خائف ولكنه ليس جاهز بدنياً، وسيصل لمستواه قريباً ".

واختتم حول مايحتاجه ريال مدريد:" أعتقد أن ريال مدريد بحاجة لهدّاف آخر، لأن كريم بنزيما يبلغ من العمر 32 عاماً ،سيكون جيد وأفضل للفريق أن يلعب مُهاجم شاب بجانبه " .