رياضة | الأهلي يتساءل عن سبب تأخر الرد على شكاوى مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتساءل عن سبب تأخر الرد على شكاوى مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، اندهاشه من عدم البث في الشكاوى التي قدمتها القلعة الحمراء لـ10 جهات سيادية في الدولة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، وتساءل عن مصير هذه الشكاوى.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أكد بالأمس خلال حفل التتويج بدرع الدوري، أن القلعة الحمراء لن تتنازل لمستوى المسيئين لها.

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وقال عدلي القيعي أثناء حديثه ببرنامج ملك وكتابة الذي يقدمه على قناة الأهلي: "نريد أن نعلم لماذا لم يرد أحد على مخاطبات النادي الأهلي التي وجهت لـ10 جهات حكومية منها اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع: "نريد أن نعرف الرد لأن هذا يعني أنه لم يتم حتى الآن النظر لها، نريد أن يتم إبلاغنا بانه تم النظر في هذه الإدعاءات ولم نجد ما يدين هذا الشخص".

واختتم: "إذا أخبرونا بذلك سنعرف كيف نتصرف وهل هم اهتموا بالأمر أم لا ونرجو من اتحاد الكرة تفعيل اللوائح".