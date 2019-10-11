الامارات | بالفيديو.. لاعب كرة قدم ينجو من الموت في الملعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يدرك اللاعبون خطورة فرط حماسهم في البحث عن الفوز ومحاولة استخلاص الكرة بالتحامات قد تؤدي بعضها إلى خسائر فادحة "بدنياً" قد تفوق الدوافع الفنية، وتحول الملاعب من مصدر فرح إلى مبعث كآبة للجماهير.
هذا ما حصل خلال مباراة كورينثيانز وسان كارلوس في الدوري البرازيلي لكرة القدم داخل الصالات، حين اندفع لاعب كورينثيانز دانيال باتاليا بعنف، وركل الكرة قبل أن تتطاول قدمه على رأس خصمه فيرناندينيو الذي فقد وعيه فجأة وسقط أرضا دون حراك.
ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي تداولت الخبر، الخميس، وأرفقته بمقطع مصور للحالة بأنه: "أسوأ مخالفة في عالم كرة القدم في القرن الـ 21"، وقالت: "تم نقل فيرناندينيو إلى المستشفى على الفور واستعاد اللاعب وعيه وحالته الان مستقرة".
وتاليا فيديو الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي:
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