توقيع عقد مشروع تأهيل قاعتين باستاد سيئون الأولمبي لكلية التربية البدنية والرياضة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

وقع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري عقد تنفيذ مشروع تأهيل قاعتين باستاد سيئون لكلية التربية البدنية و الرياضة بجامعة سيئون بتكلفة اجمالية 53 الف و 849 دولار وفترة تنفيذ تمتد لثلاثة اشهر بتمويل من حصة حضرموت من مبيعات النفط .



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و قال الكثيري ان السلطة المحلية بوادي حضرموت و انطلاقا من حرصها على تطوير قطاع التعليم العالي اعتمدت مجموعة من المشاريع المهمه التي ستوفر مقاعد اضافية لطلاب و طالبات وادي حضرموت و ستعمل على تطوير مستوى و وجودة مخرجات الكليات .

و يمثل المشروع اهمية لكلية التربية البدنية و الرياضة بجامعة سيئون الناشئة لتنفيذ الانشطه و تقديم المحاضرات لطلاب الكلية و يأتي امتدادا لدعم السلطة المحلية بوادي حضرموت لجامعة سيئون بمختلف كلياتها .