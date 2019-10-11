شكرا لقرائتكم مدرب التعاون: بيدرو إيمانويل صعب من مهمتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب نادي التعاون، أن النجاحات التي حققها مواطنه بيدرو إيمانويل الموسم الماضي مع الفريق تصعب من مهمته، لاسيما أنه فاز بكأس الملك.
وقال سيرجيو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: الموسم الناجح الذي حققه بيدرو مع التعاون، يصعب الوضع بالنسبة لي بطبيعة الحال، لأن ذهنية اللاعبين تتغير بعد النجاحات التي حققت، وطلبت منهم التركيز كما كان الحال في الموسم الماضي.
وواصل: التعاون يدفع ثمن النجاح الذي حققه الموسم الماضي، وسعينا للحصول على عدة لاعبين على سبيل الإعارة وذلك لتقوية الفريق، ولكن الأندية لم ترغب في إعارة لاعبيها، وأستطيع أن أذكر 10 أسماء رغبنا في الحصول على خدماتهم من ضمنهم لاعب شارك في مباراة المنتخب السعودي أمام سنغافورة.
وأوضح مدرب التعاون أنه يطمح للنجاح على غرار بيدرو، لكن لديه طريقة لعب جديدة، لافتاً إلى أنه حقق نقاط أفضل بكثير مما حققه التعاون في الموسم الماضي.
ويتواجد التعاون في المركز العاشر في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما جمع 7 نقاط من خمس مباريات خاضها.
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