شكرا لقرائتكم أعضاء منتخب فلسطين يرحبون بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب أعضاء المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم بزيارة المنتخب السعودي إلى رام الله، لخوض مباراة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبداللطيف البهداري، قائد المنتخب الفلسطيني في تصريحات لبرنامج "في المرمى": سعيد بتواجد المنتخب السعودي في رام الله، وأضاف زميله عبدالله جبار: نشكر منتخب السعودية على هذا الشرف الكبير، بتواجده على أرضنا.

ورحب اللاعب رامي حمادة بالأخضر، وأردف: نشكرهم على موافقتهم اللعب على أرضنا وفي بيتهم، وتنتظرنا أمسية كروية كبيرة.

فيما أعرب المدرب نور الدين ولد علي عن سعادته بخوض المباراة في رام الله، ووصف المواجهة بالعرس الكروي.