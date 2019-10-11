التفاصيل الكاملة لعرض محمد صلاح على مؤمن زكريا العلاج على نفقته الخاصة في ثلاث دول

الموجز

بعد ظهور مؤمن زكريا بشكل صدم محبيه وجماهير الكرة المصرية باختلاف انتمائتها بعد تغيير طريقة نطقه للكلام الأمر الذي كشف عن سره بأنه تعرض لأزمة نفسية كبيرة ابعدته عن المشاركة في المباريات، تعاطف معه جميع اللاعبين والجماهير، وساندوه حتى يخرج من تلك الأزمة.

تفاصيل علاجه في ألمانيا

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حالته الصحية وتفاصيل علاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية.

نتيجة الفحوصات

وكشف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه عاد من ألمانيا منذ 4 أيام، وخضع لفحوصات طبية بألمانيا، وستظهر النتائج خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه نتائج الفحوصات هي التي ستحدد فترة العلاج سواء في مصر أو العودة لألمانيا من جديد.

محمد صلاح

وأكد لاعب النادي الأهلي أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي دائم التواصل به خلال تواجده في ألمانيا للاطمئنان على حالته، موضحا أنه عرض عليه العلاج في ثلاث دول خارجية سواء في ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا على نفقته الخاصة.

الخطيب

وشكر مؤمن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب على الدعم الكامل الذي قدمه للاعب، متابعا: "ما يفعله الخطيب معي ليس غريبا على أبناء الأهلي نهائيا، قالي لو في علاج تاني قولي وملكش دعوة بأي حاجة".

الجماهير واللاعيبين

وأنهي مؤمن زكريا تصريحاته موجهاً الشكر والتحية لكل اللاعبين وجماهير مصر التي ساندته ودعمته خلال الفترة الماضية: "كل الأندية اللي لعبت فيها الناس كلها بتكلمني وبتطمن عليا، حب الناس ده أهم حاجة والله كسبتها".

مؤمن زكريا يشكر محمود الخطيب على دعمه

ووجه اللاعب الشكر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب على الدعم الكامل الذي قدمه للاعب، متابعا: "ما يفعله الخطيب معي ليس غريبا على أبناء الأهلي نهائيا، قالي لو في علاج تاني قولي وملكش دعوة بأي حاجة".

واختتم تصريحاته موجها الشكر لكل اللاعبين وجماهير مصر والدول العربية التي ساندته ودعمته خلال الفترة الماضية: "كل الأندية اللي لعبت فيها الناس كلها بتكلمني وبتطمن عليا، حب الناس ده أهم حاجة والله كسبتها".

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وكان مؤمن زكريا ظهر بشكل صدم محبيه وجماهير الكرة المصرية باختلاف انتمائتها بعد تغيير طريقة نطقه للكلام الأمر الذي كشف عن سره بأنه تعرض لأزمة نفسية كبيرة ابعدته عن المشاركة في المباريات.

أزمة نفسية

وتابع مؤمن زكريا أن والدته خضعت لعملية جراحية بسبب الحالة التي وصل إليها مما زاد من سوء حالته النفسية دون مساندة من أحد مما جعله يغيب عن التدريبات لمدة 6 أشهر كما أن الإصابة التي يشعر بها في الركبة لا تكشفها الأشعة التي اجرها مما يؤكد أن ما يمر به هو أزمة نفسية ليس أكثر.

وكشف مؤمن زكريا أن هناك 4 لاعبين فقط من تواصوا معاه خلال الفترة الماضية وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.

مستقبل اللاعب

ووقع مؤمن زكريا عقدا للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات ولكن لم يتم قيده في القائمة المحلية خلال الموسم الجديد مما يسمح له بالتعاقد مع أي نادي أخر ولكنه رفض متمسكا باللعب داخل النادي الأهلي.

ودائما ما كان مؤمن زكريا يثير الجدل داخل الملاعب وأشعل فتيل أزمة بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي ورفض اللاعب أن يعتزل قائلا إنه تعرض للظلم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

عندما تواجد مؤمن زكريا على سبيل الإعارة في نادي أحد السعودي كشف سعود الحربي، رئيس نادي أُحد السعودي، أن مؤمن زكريا يعاني من خلل في العضلات ولن يستطيع لعب كرة القدم في الوقت الحالي.

مرض ضمور العضلات

ويحدث مرض ضمور العضلات ضهف في الأطراف مثل الساقين والذراعين وعادة ما يعاني مرضى ضمور العضلات من ذراع أطول من الآخر أو ساق أطول من الآخر ومن أعراض ضمور العضلات ألم في الأطراف، ضعف في الأطراف، عدم القدرة على المشي لفترة طويلة، ذراع أطول من الآخر أو ساق أطول من الآخر.

أما أنواع ضمور العضلات، تتحدد في ضمور العضلات الثانوي، وهو ما يصيب بالأخص لاعبي كرة القدم وهو يحدث بعد إجراء جراحات مختلفة أو بعض الإصابات مثل الرباط الصليبى أو قطع العضلة الضامة، وبالتالي يحدث ضعف في العضلة أي يقل محيط العضلة.

وبحسب المختصين فإن الإصابة بضمور العضلات الثانوي الذي يخص لاعبي كرة القدم لا يسبب خطرا كبيرا على صحتهم بل أنه يختفي بمجرد علاجه فهو لا يحدث إلا نتيجة إصابة ما، مضيفا أن خلل الجهاز العصبي أيضا مسئول عن ضمور العضلات.

رحلة مؤمن زكريا

وخلال رحلة مؤمن زكريا المقرر في شهر سبتمبر الجاري سيتم عرضه على أطباء مختصين من أجل إجراء فحص كامل حتى يتم تحديد المشكلة التي أدت إلى تدهور حالته وفي حال التأكد أن اللاعب يعاني من ضمور في العضلات يستلزم إجراء بعض الجراحات في الحالات الصعبة و تناول بعض الأدوية التى تعمل على تقوية العضلة مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر.