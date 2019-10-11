شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد تحسن حالة السولية قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتياج داخل الجهاز الفني للأهلى بعد تحسن حالة عمرو السولية لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان بالدوري وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي ، وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش وعرض عمرو السولية، نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.