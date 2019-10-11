رياضة | أحمد ناجي يبرئ نفسه من إصابة "جنش" ويوجه رسالة لـ"عواد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ناجي يبرئ نفسه من إصابة "جنش" ويوجه رسالة لـ"عواد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق الكابتن أحمد ناجي، على ملف إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس المنتخب الوطني والزمالك والمصاب بقطع في وتر أكيلس.

وتعرض جنش، للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال إحدى الفقرات التدريبية تحت قيادة أحمد ناجي، في معسكر المنتخب المصري الذي شارك في كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

وصرح أحمد ناجي، من خلال لقاء تلفزيوني على قناة "MBC مصر": "جنش من اللاعبين الذين تأثرت وحزنت للغاية بإصابتهم، لأنه كان قد وصل لأعلى مستوى يصل إليه في مسيرته بالكامل".

وأكد مدرب حراس الفراعنة : "دائمًا يكون قدر اللاعبين الكبار أن تلحق بهم الإصابات الخطيرة عندما يكونوا في قمة مستواهم، وأتمنى له الشفاء والعودة من جديد إلى الملاعب".

Advertisements

ورد أحمد ناجي علي إتهامه بتسببه في إصابة اللاعب : "أنا لا أفكر في هذا الحديث على الإطلاق، أحمد فتحي أصيب بالإصابة ذاتها وهو كان يمشي بشكل طبيعي، الإصابة في وتر أكيلس تكون نتاج تراكم شهور، قد تصيب بالتهاب ولا تدري حتى ينقطع الوتر".

وتابع ناجي : "لم يصاب أي لاعب أشرفت عليه بإصابات عضلية، لأنني أدرس تلك المسائل المتعلقة بتوزيع الأحمال البدنية على مدار الموسم".

كما عاد ناجي للرد علي أزمة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك : "لم أظلمه باستبعاده من كأس أمم أفريقيا، أنا لم أظلم أحدًا على الإطلاق، على الأقل من وجهة نظري أنه لم يظلم".

وإختتم أحمد ناجي تصريحاته: "أدعو له بالتوفيق فيما هو قادم، الآن هو يلعب في فريق كبير ويخوض احتكاكات كبيرة ويتعرض للضغوط، وهي الصفات التي نبحث عنها في الحارس الدولي"، قائلاً: "هو وجدعنته".