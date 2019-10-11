شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب الجبلاية بمساواته بالأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، طلبه من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان- التعاقد مع مهاجم إفريقى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك لعدم قناعته بمستوى المهاجمين الذين ظهروا خلال مباريات الفريق سواء في الدورى الممتاز أو البطولة العربية، واعتمد «ميودراج» المدير الفنى في المباريات السابقة على محمد الشامى في مركز رأس الحربة الذي سجل هدفًا في مرمى المصرى خلال مواجهة الفريقين بالدورى الممتاز، فضلا عن وجود الناميبى «شيلونجو» الذي انضم مؤخرا إلى منتخب بلاده، لكن المدير الفنى يأمل في تدعيم مركز رأس الحربة حتى يتمكن من مواصلة ضغط المباريات المحلية والعربية ولا يتعرض الفريق لتراجع في الأداء.

يأتى هذا في الوقت الذي تمسك فيه مسؤولو نادى الإسماعيلى بتأجيل مباراة الفريق مع طنطا في الدورى الممتاز المقرر إقامتها يوم 16 من الشهر الجارى، واستند الإسماعيلى في طلبه إلى وجود عدد من لاعبيه مثل سيلونجو وبيكيتا سيلفا متواجدين مع منتخب بلادهما ناميبيا وغينيا بيساو ضمن استعدادات المنتخبات المختلفة لخوض مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية، واعتبر مسؤولو الدراويش أن اتحاد الكرة لم يقم بمساندتهم خلال مشاركتهم في البطولة العربية، لافتين إلى أن النادى لن يلتزم الصمت تجاه تجاهل الجبلاية مساندة الفريق في مهمته، مطالبين مسؤولى الاتحاد معاملتهم بالمثل أسوة بالأهلى والزمالك اللذين يطلبان تأجيل مبارياتهما في الدورى المحلى لمشاركتهما بالبطولات الإفريقية.