شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن وديتين لعلاج الأخطاء قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على خوض الفريق ثلاث وديات للفريق خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لمواجهة سموحة الخميس المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

يسعى ديسابر لاستغلال الوديتين لعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وتسببت فى فقده نقطتين بعد تعادلة الأخير مع طلائع الجيش 2-2 فى الجولة الثالثة للدورى، بجانب تجربة البدلاء الذين لم يشاركوا فى المباريات الرسمية الأخيرة لرغبته فى منح المميزين فرصة المشاركة وإيجاد بدائل جاهزة تحسبا للغيابات فى صفوف الفريق، وكلف المدرب الفرنسى، إدارى الفريق بالاتفاق مع طرفى الوديتين لتحديد المواعيد المناسبة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس فيه إدارة النادى وضع لائحة مكافآت خاصة لكأس الكونفيدرالية لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال دور الـ32 المكرر لرغبة الإدارة فى المنافسة على البطولة الإفريقية خاصة بعد المستوى الجيد الذى قدمه الفريق فى المباريات السابقة للبطولة.

Advertisements

من جانبه أعرب ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز، عن سعادته بوجود 8 لاعبين يحملون الصفة الدولية مع منتخبات بلادهم فى صفوف الفريق، مما يؤكد أن النادى يحسن اختيار لاعبيه ويسير وفق خطة هدفها وضع بيراميدز فى مكانة مميزة.

وضم المنتخب الوطنى، الرباعى عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد لمعسكر أكتوبر الجارى تحضيرًا لودية بوتسوانا، كما انضم إيريك تراورى لصفوف منتخب بوركينا فاسو، وعبده لومالا إلى منتخب أوغندا، وعمر لعيونى لمنتخب تونس، بجانب انضمام ويلفريد كانون لكوت ديفوار.

وأضاف المدير التنفيذى فى بيان رسمى، أن بيراميدز بعد أول سنة له فى تجربته الجديدة، بات يمتلك هذا العدد الكبير من النجوم الدوليين فى عدة منتخبات، مما يؤكد أن بيراميدز يختار لاعبيه بعناية فائقة.

وأوضح عيد أن إدارة النادى تسير وفق خطة عمل واضحة، هدفها وضع بيراميدز فى مكانة كبيرة، وأن يكون منافسًا على جميع البطولات والألقاب خلال السنوات المقبلة.