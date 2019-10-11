شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير بايرن ميونيخ ترفض رحيل توماس مولر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الدولى الألمانى توماس مولر من كتابة كلمة النهاية مع فريق بايرن ميونيخ، بعدما اتخذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة بصفة أساسية مع العملاق البافارى، منذ بداية الموسم، حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية إن جماهير بايرن ميونيخ ترفض بشدة فكرة رحيل اللاعب بعدما قضى ضمن صفوف البافارى 19 عامًا، حيث يرتبط مشجعو العملاق البافارى بتوماس مولر بشدة، ويرفضون رحيله.

وطالب عدد من جماهير بايرن ميونيخ على موقع التواصل الاجتماعى، «تويتر»، بضرورة بقاء اللاعب وحصوله على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض توماس مولر المباريات الخمس الأخيرة مع بايرن ميونيخ بديلًا، حيث يريد الرحيل عن صفوف البافارى فى يناير المقبل، لاسيما وأنه كان يملك عدة عروض من الدورى الإنجليزى من أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدولى الألمانى يفضل الدورى الإنجليزى، خاصة أنه يريد خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن قضى 19 عامًا ضمن صفوف بايرن ميونيخ وخاض 495 مباراة أحرز فيها 186 هدفا وحصد 21 لقبا منها ثمانية ألقاب فى الدورى الألمانى ودورى أبطال أوروبا، خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا قد سئم بسبب تقلص دوره تحت قيادة نيكو كوفاتش، المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ، خاصة خلال آخر خمس مباريات حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء، ويبدو أن مولر يرغب فى خوض تجربة جديدة بالدورى الإنجليزى الممتاز.

حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع مولر مقابل 90 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2015 عندما كان الهولندى لويس فان جال مديرا فنيا للشياطين الحمر، لكن لم يتم الاتفاق على الصفقة بسبب رفض إدارة البافارى حينذاك.

فى عام 2017، سأل الألمانى يورجن كلوب عن إمكانية إحضار مولر إلى ليفربول، بينما كان أرسنال مهتمًا أيضًا بالتعاقد معه هذا الصيف.

انضم مولر إلى أكاديمية بايرن فى عام 2000 عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا ولعب لأول مرة مع الفريق فى عام 2008، حيث شارك فى بطولة الدورى الألمانى أمام هامبورج.

ينتهى عقد مولر الحالى فى عام 2021، حيث يرفض البقاء بعد أن تقلص دوره وابتعد عن الأضواء، وفى حديثه عن مولر بعد المباراة، قال مدرب بايرن كوفاتش: «إذا كانت هناك مشكلة، فسيحصل بالتأكيد على دقائقه».