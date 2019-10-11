شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مُشتعلة بين وكيل بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن العد التنازلى لرحيل الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، قد بدأ بسبب رغبته فى مغادرة ملعب «أولد ترافورد»، وذلك لعدم شعوره بالراحة خلال الفترة الماضية، إلى جانب معاناة الشياطين الحمر هذا الموسم وتحقيقهم نتائج سلبية فى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية عن أزمة تدور فى الأفق بين الإيطالى مينو رايولا، وكيل اللاعب بول بوجبا، وإدارة مانشستر يونايتد، بسبب المماطلة فى العروض التى تتقدم للتعاقد مع الفرنسى خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأنه يصر على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقالت الصحيفة إن إدارة اليوفى على استعدادا لتقديم عرض لنادى مانشستر يونايتد يتضمن انضمام إيمرى تشان وماريو ماندزوكيتش، إلى صفوف الشياطين الحمر مقابل الحصول على خدمات بوجبا، فى الميركاتو الشتوى.

كان بوجبا فى صراع دائر مع إدارة نادى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الرحيل، لاسيما وأنه كان لديه عرض جاد من نادى ريال مدريد الإسبانى الذى سعى بكل قوة من أجل التعاقد معه، بناء على رغبة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، ولكنه استمر ضمن صفوف أولد ترافورد، بسبب إصرار النرويجى أولى جونار سولشاير، مدرب اليونايتد، على استمراره هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس أصبح هو الأقرب للحصول على خدمات بوجبا، فى يناير المقبل، لاسيما وأن اليونايتد يرغب فى التعاقد مع ماندزوكيتش، حيث سيعرض مسؤولو اليوفى الدولى الكرواتى إلى جانب إيمرى تشان من أجل إغراء إدارة الشياطين الحمر للتخلى عن خدمات «الديك الفرنسى».

وأوضحت الصحيفة أن بوجبا يخوض خلال الفترة الحالية برنامجا تأهيليا وعلاجيا فى دبى من أجل التعافى من إصابة فى القدم، للحاق بموقعة ليفربول المقبلة، المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الحالى، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل المدير الفنى النرويجى داخل أولد ترافورد.