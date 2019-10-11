لوكاكو يحقق رقما تاريخيا مع بلجيكا بعد ثنائية سان مارينو

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365

دخل روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، تاريخ الكرة البلجيكية، بعد تسجيله هدفين، فى فوز منتخب الشياطين الحمر على ضيفه منتخب سان مارينو، بنتيجة 9 – 0، فى تصفيات يورو 2020.



وأصبح منتخب بلجيكا، أول المتأهلين إلى بطولة يورو 2020، بعد تصدره المجموعة التاسعة، برصيد 21 نقطة، بتحقيقه الفوز فى 7 مباريات متتالية.

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وأصبح لوكاكو أول لاعب فى تاريخ منتخب بلجيكا، يسجل 50 هدفا أو أكثر، بعد تسجيله ثنائية فى شباك منتخب سان مارينو.

وانضم المهاجم العملاق، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لفريق إنتر ميلان الإيطالي، قادما من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.