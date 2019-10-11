شكرا لقرائتكم حسام البدري يغير موعد انتهاء معسكر الفراعنة قبل لقاء بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تعديل موعد إنهاء معسكر الفراعنة المقام حاليا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وأخطر البدرى لاعبى المنتخب بإنهاء المعسكر مساء يوم 14 أكتوبر الجارى وتحديدا عقب المباراة الودية أمام بتسوانا بدلا من يوم 15 من نفس الشهر كما كان مقررا، وهو نفس موعد إنتهاء الأجندة الدولية.

وجاء قرار البدرى بهدف إنضمام لاعبى المنتخب إلى أنديتهم يوم 15 اكتوبر الجارى، استعدادا لمباريات الدورى لاسيما وأن الإسماعيلى مرتبط بمباراة فى الدورى يوم 16 من نفس الشهر أمام طنطا بعد تعديل موعدها بسبب المواعيد الجديدة للبطولة العربية للأندية.

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وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد..وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.