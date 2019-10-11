شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الزمالك يفتح مفاوضات مع صالح جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكلّف مسئولو الاهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.
فى ذات الصدد، استغل الزمالك حالة الغضب والاستياء التي يعيشها صالح جمعة في الوقت الحالي بسبب خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ليقوموا بفتح خط من المفاوضات للحصول على موافقة اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء، ومن ثم الاتفاق بعد ذلك على طريقة الرحيل من الأهلي والتي من الأقرب أن تكون على كريقة "كهربا" بالانتقال لأحد الأندية الخارجية ثم العودة إلى الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. الزمالك يفتح مفاوضات مع صالح جمعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.