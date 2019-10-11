شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتوجه إلى برج العرب للبدء في معسكر قبل لقاء بتسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
أوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.
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