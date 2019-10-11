شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتوجه إلى برج العرب للبدء في معسكر قبل لقاء بتسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه مساء اليوم الجمعة، المنتخب الوطنى الأول إلى برج العرب بالإسكندرية ، للدخول فى معسكر مغلق هناك حتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون ، بعد قرار الأمن إقامة اللقاء فى برج العرب بدلاً من استاد القاهرة. كان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد. Advertisements كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. أوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يتوجه إلى برج العرب للبدء في معسكر قبل لقاء بتسوان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.