اخبار الرياضه

المقاصة يواجه بيراميدز ودياً استعداداً للمصرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه بيراميدز ودياً استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عصر اليوم الجمعة فريق مصر المقاصة مع نظيره بيراميدز فى الرابعة عصراً باستاد الدفاع الجوى فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة الرابعة للدورى المقرر اقامتها يوم ١٧ من الشهر الجارى .

 

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى لتغيير خطة الفريق فى المباراة المقبلة، بعد أن خسر آخر مباراتين بالدورى أمام الزمالك والجونة وهو ما صعب موقف الفريق بالدورى حيث يمتلك ثلاث نقاط فقط فى بنك الدورى .

 

Advertisements

وأكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.

 

كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يواجه بيراميدز ودياً استعداداً للمصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا