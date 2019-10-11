شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه بيراميدز ودياً استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عصر اليوم الجمعة فريق مصر المقاصة مع نظيره بيراميدز فى الرابعة عصراً باستاد الدفاع الجوى فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة الرابعة للدورى المقرر اقامتها يوم ١٧ من الشهر الجارى .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى لتغيير خطة الفريق فى المباراة المقبلة، بعد أن خسر آخر مباراتين بالدورى أمام الزمالك والجونة وهو ما صعب موقف الفريق بالدورى حيث يمتلك ثلاث نقاط فقط فى بنك الدورى .

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وأكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.

كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .